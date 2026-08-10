“Dura lex, sed lex” es la máxima del derecho que bien responde a quienes cuestionan, desde el punto de vista ético, que los alcaldes se camuflen en la lista de regidores para repetir el plato en la gestión municipal. Y lo que sigue es la premisa criolla de “hecha la ley, hecha la trampa”, sobre lo que más de dos docenas de candidatos están ejecutando como plan para sacarle la vuelta a la prohibición de la reelección. Aquí lo que corresponde es modificar la norma para ponerle más candado, pero esto ya será para las próximas elecciones.

Da vergüenza ajena el papel de los candidatos a alcaldes que renunciaron para introducir en la contienda a los verdaderos postulantes. Dar gato por liebre también es penado en el libre mercado, pero no en la contienda electoral. Ellos serían responsables de embaucar a los electores con su presencia solo para camuflar a los alcaldes que quieren una reelección caleta. Esta jugarreta solo la pueden castigar los electores en las urnas.

Cuatro años dura una administración municipal. Es un periodo corto para hacer algo por la ciudad, pero así se decidió en el Congreso ante la impopularidad de los alcaldes y gobernadores regionales que caían en desgracia por sus malas artes. Fueron castigados también los propios legisladores. Sin embargo, estos últimos modificaron la ley para tentar una reelección. Algunos pocos lo lograron, mientras otros fueron sancionados en las urnas, porque al final es el elector quién decide.

Tan igual como la candidatura presidencial, deberían quedar nulas las listas que por cualquier motivo, salvo fallecimiento o imposibilidad por salud comprobada, carezcan de postulante a la alcaldía. Pero debe decirlo la ley para evitar que estos vacíos sean llenados por triquiñuelas legales. Por ahora solo debemos someternos a las reglas de juego que permiten este tipo de candidatos, aunque no nos guste. Queda en manos del actual Congreso hacer la modificación correspondiente.