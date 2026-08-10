El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó este lunes a un comité de emergencia para coordinar la respuesta ante los daños ocasionados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió distintas zonas del país.
El mandatario informó además que viajará a Pereira, señalada entre las ciudades afectadas por el movimiento sísmico, para acompañar las acciones de atención a la población.
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Gobierno instala Puesto de Mando Unificado
De la Espriella anunció a través de su cuenta en X que ordenó activar un Puesto de Mando Unificado (PMU), instancia desde la cual se coordinarán las acciones de las instituciones encargadas de responder a la emergencia.
“He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, manifestó el mandatario.
El presidente aseguró que el Gobierno se encuentra movilizando su respuesta frente a las consecuencias del terremoto. “No están solos. El Estado está presente y actuando”, agregó.
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Presidente viajará a Pereira tras fuerte sismo
Como parte de las acciones anunciadas, De la Espriella se desplazará hacia Pereira para acompañar a los afectados y conocer la situación provocada por el terremoto.
El movimiento sísmico también afectó a Cali, ciudad donde De la Espriella asumió la Presidencia de Colombia tres días antes del terremoto, según la información proporcionada.
Las autoridades colombianas mantienen las evaluaciones para establecer la magnitud de los daños y las necesidades de la población en las diferentes zonas afectadas.
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Seis aeropuertos reportan afectaciones
La emergencia también ha tenido consecuencias sobre el transporte aéreo. La Aeronáutica Civil de Colombia informó previamente de afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.
Las operaciones en estas terminales fueron suspendidas preventivamente mientras se realizan evaluaciones de posibles daños estructurales.
El balance de las consecuencias del terremoto permanece en desarrollo y las autoridades continúan recopilando información procedente de las zonas afectadas.