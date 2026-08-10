Un terremoto de 7,4 magnitud se registró este lunes en Colombia y obligó a descenas de ciudadanos a evacuar en distintos puntos del país. El movimiento ocurrió a las 7:34 a. m., hora local, y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad aproximada de 100 kilómetros.

La intensidad del movimiento fue registrada en ciudades como Bogotá y Cali, donde ciudadanos captaron en videos el momento en que los edificios comenzaron a moverse y las personas abandonaron los inmuebles. El sismo también fue percibido en Ecuador y Panamá, donde también fueron evacuadas cientos de personas desde edificios y oficinas públicas.





¿Cuál es la situación en Chocó?

En Quibdó, capital de Chocó, las autoridades reportaron personas heridas y daños en diferentes edificaciones. Las primeras imágenes difundidas desde esta zona muestran construcciones dañadas luego del movimiento y la presencia de ciudadanos en las calles.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que las autoridades se encontraban realizando una evaluación para determinar el alcance de la emergencia. Asimismo advirtió que existe preocupación por la posibilidad de nuevas réplicas después del movimiento principal.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, informó Córdoba.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026





Personas atrapadas en Cali

En Cali, las autoridades también iniciaron labores para identificar las zonas que resultaron afectadas por el movimiento. El alcalde Alejandro Eder informó que se utilizaban drones para revisar las estructuras y determinar la situación en los sectores donde se registraron daños.

Según el reporte municial también hay edificaciones colapsadas y personas que podrían encontrarse atrapadas. Eder indicó que se solicitó apoyo de equipos de rescate de Bogotá y Medellín para atender la emergencia en la ciudad.

“Les pedí apoyo a Bogotá y a Medellín con rescatistas. Tenemos por lo menos 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas”, indicó.

🇨🇴 | URGENTE: Edificio de 4 pisos derrumbado en Cali, Colombia. pic.twitter.com/XbvMiYOPzo — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En Bogotá, la intensidad del movimiento llevó a la evacuación de varios edificios. Videos registrados durante la emergencia muestran a personas saliendo de los inmuebles y permaneciendo en las calles mientras continuaban las labores de evaluación.

Algunos ciudadanos fueron vistos en pijamas mientras abandonaban sus viviendas y lugares de trabajo. Las calles también registraron la presencia de personas que salieron de los edificios ante el movimiento y el sonido de las sirenas.





Tras la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que se trasladará al epicentro para observar la situación y atender a los damnificados. El sismo también dejó daños en al menos seis aeropuertos colombianos, según los primeros reportes de las autoridades.

Pereira, Cali,Manizales , armenia y Chocó los lugares de mayor afectación por el terremoto en Colombia ( imágenes del aeropuerto de Pereira ) pic.twitter.com/z3soRkG2Bb — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 10, 2026