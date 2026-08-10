Una intensa nevada mantiene restringido el tránsito vehicular en la zona de Ticlio, en la Carretera Central, desde las primeras horas de este lunes. La acumulación de nieve sobre la vía ha generado largas filas de vehículos que permanecen varados en el sector.

Conductores y pasajeros esperan que el personal de DEVIANDES realice los trabajos de limpieza y retiro de la nieve para restablecer la circulación por este tramo de la carretera.

Las condiciones climáticas continúan dificultando el tránsito en la zona, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones mientras permanezca restringido el paso.