Un médico de la Clínica Vallesalud, en Cali, pidió ayuda para evacuar a los pacientes que permanecían en el establecimiento tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia este lunes. El profesional alertó que el edificio se había venido abajo y que había personas en la unidad de cuidados intensivos y hospitalización que necesitaban ser trasladadas.

El joven difundió un video en redes sociales, donde se observa al médico recorrer las instalaciones afectadas. En las imágenes también se pueden ver los daños ocasionados por el movimiento dentro del centro asistencial y en sus alrededores.





Pacientes de UCI necesitan ser evacuados

El médico, identificado como Juan Gallegos, explicó que la situación dentro de la clínica requería retirar a los pacientes de las áreas comprometidas. Su pedido estuvo dirigido a la población y a los organismos de socorro que pudieran acudir al establecimiento.

“Todas las personas que puedan venir a ayudar a la Clínica Vallesalud, vengan rápido. Tengo muchos pacientes en la UCI, en hospitalización, necesitamos bajarlos; el edificio colapsó, está completamente destruido. Por favor, todos los que puedan venir a ayudarnos a sacar pacientes. El edificio se vino abajo, necesitamos sacar pacientes”, señaló.

En el material se muestran bloques, ladrillos y partes de las paredes que terminaron sobre diferentes sectores de la clínica. En el exterior también se observan materiales de construcción esparcidos sobre la vía y el área de estacionamiento del centro médico.

La infraestructura del establecimiento quedó comprometida luego de la sacudida. Las imágenes fueron registradas mientras continuaban las labores para atender la emergencia y retirar a las personas que permanecían en las instalaciones.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que al menos 20 estructuras colapsaron en diferentes sectores de la ciudad. El funcionario también señaló que había personas atrapadas y pidió a la ciudadanía evacuar inmediatamente los edificios donde se detecten grietas.

Los equipos de emergencia fueron movilizados hacia las zonas afectadas para realizar labores de búsqueda y evaluación de las construcciones. El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y fue registrado con una magnitud de 7,4 por el Servicio Geológico Colombiano.