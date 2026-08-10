El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, puso a disposición de Colombia un equipo especializado para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes. La ayuda incluye 47 especialistas, perros entrenados y herramientas para intervenir en zonas afectadas durante varios días.

A través de sus redes sociales, el mandatario ecuatoriano expresó su solidaridad con las personas afectadas por el movimiento telúrico. También habilitó el apoyo de su país para las tareas de asistencia y atención de posibles víctimas.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana.



Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.



Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

¿Qué es un equipo USAR?

Los equipos USAR, por sus siglas en inglés de Urban Search and Rescue, están conformados por especialistas en búsqueda y rescate urbano. Su trabajo consiste en ubicar a personas que puedan haber quedado atrapadas, asegurar las zonas de intervención y participar en su evacuación.

Este tipo de unidades puede intervenir principalmente después del colapso de edificaciones y otras emergencias que dificulten el acceso a las víctimas. Para ello utilizan personal especializado, perros entrenados y herramientas destinadas a la localización y extracción de personas.