Al promediar la 5 de la madrugada de ayer, en el sector de Bajada La Perla del distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, se desató un incendio, en una vivienda, que acabó con la vida de al menos nueve canes.

Voraz incendio

Los moradores señalan que el propietario, un joven reciclador, logró escapar de las llamas, pero resultó con quemaduras en el cuerpo, siendo trasladado al hospital San José de Chincha. Antes de la evacuación solicitó a sus vecinos que ayuden a rescatar a sus mascotas, sin embargo el fuego ya estaba por todos los inmuebles, y nadie pudo ingresar para salvar a los perros y también gatos que alimentaba.

Los bomberos sofocaron el fuego, que había dejado daño material en toda la estructura de la casa. Entre los escombros fueron encontrados los animales calcinados.

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