Un incendio registrado durante la madrugada de este sábado puso en alerta a comerciantes y autoridades en el Mercado Modelo de Ica. El siniestro afectó dos puestos de venta ubicados en el sector de bicicletas, cerca de la puerta N.° 3, dejando cuantiosas pérdidas materiales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

Pérdidas totales

La emergencia se produjo alrededor de la 1:00 de la madrugada en los stands K-25 y K-26, dedicados a la venta de bicicletas, scooters, coches para niños, andadores, patines, ventiladores y otros artículos. La rápida intervención de los vigilantes del mercado permitió realizar las primeras acciones para contener las llamas mientras llegaban los equipos de emergencia.

Hasta el lugar acudieron varias unidades de la Compañía de Bomberos, además de efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar el incendio y evitar que el fuego se propagara hacia otros puestos comerciales, donde se almacenaba gran cantidad de mercadería.

Durante la mañana, personal de Defensa Civil realizó una inspección en la zona afectada para evaluar los daños y determinar las posibles causas del siniestro. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de un cortocircuito, los propietarios de los puestos afectados descartaron esa posibilidad al señalar que, antes de retirarse cada noche, desconectan el suministro eléctrico bajando la llave general de sus establecimientos.

Los comerciantes estimaron que las pérdidas económicas bordean los S/ 80 mil, debido a la destrucción de aproximadamente 35 bicicletas, cerca de 30 scooters, además de coches para bebés, andadores, patines, ventiladores y otros productos que quedaron completamente calcinados por el fuego.

Una de las comerciantes indicó que los propios vigilantes y socios del mercado utilizaron extintores para contener las llamas antes del arribo de los bomberos, acción que resultó determinante para impedir que el incendio alcanzara otros locales. Asimismo, descartó que existieran amenazas o indicios de un atentado, aunque pidió esperar el resultado de las investigaciones oficiales.

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