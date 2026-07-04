Un devastador incendio registrado durante las primeras horas de la mañana redujo a cenizas cuatro viviendas ubicadas en el sector Nueva Esperanza, cerca del A. H. Tomás Andía, en el distrito de Túpac Amaru Inca, dejando a varias familias en la calle y con cuantiosas pérdidas materiales. Afortunadamente, la emergencia no dejó personas fallecidas ni heridas, pero sí un panorama de desolación para quienes perdieron el fruto de muchos años de esfuerzo.

Masivo fuego

La emergencia movilizó a personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes enfrentaron serias dificultades para controlar las llamas debido a que las viviendas afectadas se encuentran en la parte alta del cerro, en la zona posterior del Mirador. El complicado acceso para las unidades contra incendios, sumado al peso de los vehículos cisterna, obligó a los hombres de rojo a extender largas mangueras para poder llegar hasta el foco del siniestro y evitar que el fuego continuara propagándose hacia otras viviendas

El drama fue aún mayor para algunas de las familias afectadas, ya que al momento de iniciarse el incendio varios padres de familia habían salido a dejar a sus hijos a sus respectivos centros educativos. Mientras cumplían esa rutina diaria, recibieron desesperadas llamadas telefónicas informándoles que sus viviendas estaban siendo consumidas por las llamas. Al regresar, encontraron sus hogares completamente destruidos, perdiendo muebles, electrodomésticos, ropa, documentos y todas sus pertenencias, quedándose únicamente con la ropa que llevaban puesta.

Entre los damnificados figuran Iris Vicky Sánchez, Elwin Naloque y sus tres hijos menores; Aluisa Isabel Murayare Vásquez, Enrique Moisés Tamani Melgarte y sus tres hijos menores; Gloria Marleni Apari Choccona y Yampool Valenzuela García, vecinos del A.H. Villa Esperanza, quienes ahora enfrentan una difícil situación al haber perdido el techo que con sacrificio levantaron para sus familias. El siniestro deja en evidencia la vulnerabilidad de cientos de familias que luchan diariamente por salir adelante y que hoy necesitan el respaldo de toda la comunidad

Al lugar también llegó personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Túpac Amaru Inca, que hasta el cierre de esta edición continuaba realizando la evaluación de daños y el levantamiento de los informes técnicos correspondientes para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a las cuatro familias damnificadas.

Mientras se investigan las causas que originaron el incendio, los afectados hicieron un llamado a las autoridades, instituciones públicas, empresas y personas de buen corazón para que se solidaricen con su difícil situación y los apoyen con alimentos, ropa, frazadas, materiales de construcción y otros artículos de primera necesidad.

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