Momentos de angustia y desesperación vivió una humilde familia luego de que un incendio consumiera gran parte de su vivienda ubicada en la Asociación Alberto Galeno, conocida popularmente como “La Favela”, en el sector La Alameda, en la provincia de Pisco. El siniestro dejó a una familia damnificada (una madre y sus tres hijos), quienes perdieron gran parte de sus pertenencias en cuestión de minutos.

Voraz fuego

Según los primeros reportes, el fuego se habría iniciado en una de las habitaciones del inmueble. Debido a que la vivienda estaba construida con material precario (casa prefabricada), las llamas se propagaron rápidamente, reduciendo a cenizas ropa, muebles, útiles escolares y otros enseres de primera necesidad. La propietaria relató que el incendio ocurrió cuando había salido a dejar a sus hijos al colegio y fue alertada por vecinos de que su casa se encontraba envuelta en llamas.

Uno de los momentos más dramáticos se produjo cuando el hijo menor de la familia, quien presenta una discapacidad, quedó expuesto al peligro durante la emergencia. Tras la rápida intervención de los vecinos, el menor pudo ser puesto a buen recaudo antes de que el fuego alcanzara mayores proporciones. La familia solicita el apoyo solidario de la población, instituciones y autoridades para poder reconstruir su hogar.

Ayuda humanitaria

En tanto, un equipo de la Municipalidad Provincial de Pisco se trasladó al sector de la Alameda para llevar ayuda humanitaria a la familia damnificada por el incendio que se suscitó ayer y arrasó su precaria vivienda.

Se informó que, se les entregó una cocina, calaminas, triplay, colchonetas, frazadas, baldes y artículos de cocina. Además, el municipio contrató maquinaria pesada para retirar los escombros.

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