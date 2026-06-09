La tragedia que consumió gran parte de la Ferretería Muruhuay ha despertado una ola de solidaridad en Chincha. Tras el incendio registrado el último sábado en el sector Tacora, familiares, amigos y vecinos organizaron una gran carapulcrada solidaria que se realizará este sábado desde las 9:00 de la mañana, con el propósito de recaudar fondos para apoyar a la familia afectada y contribuir a la recuperación de su negocio.

Apoyo solidario

Hans, propietario del establecimiento, recordó que recibió la llamada de emergencia alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando las llamas ya habían envuelto por completo la ferretería y la mueblería ubicada en la parte posterior.

El empresario señaló que la emergencia habría sido provocada por un presunto cortocircuito. Herramientas, vitrinas, materiales de construcción, mobiliario, estructuras metálicas y mercadería quedaron destruidos. Según estimó, las pérdidas económicas fluctúan entre los 450 mil y 500 mil soles, sin considerar los compromisos pendientes con bancos y proveedores.

Mientras remueve los restos del local afectado, Hans agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas en los últimos días. Destacó la labor de los bomberos, la Policía Nacional, vecinos y ciudadanos que colaboraron durante la emergencia, así como el respaldo ofrecido por autoridades locales para las labores de limpieza.

La actividad benéfica fue impulsada por familiares y amistades que buscan ayudar al comerciante a reiniciar sus actividades. Los organizadores informaron que la carapulcrada se desarrollará en el frontis de la ferretería, ubicado en la calle Faustino Sánchez Carrión, en Tacora, y que también se atenderán pedidos para entrega a domicilio.

El incendio también causó daños en propiedades cercanas, afectando a vecinos y negocios colindantes. Empresarios de la zona señalaron que la rápida intervención de ciudadanos y unidades de apoyo evitó que las llamas se propagaran a otros establecimientos que almacenaban materiales inflamables.

Comerciantes y residentes hicieron un llamado a la población para sumarse a la jornada solidaria. “Ya lloramos lo que teníamos que llorar; ahora toca levantarse y seguir adelante”, expresó Hans, quien confía en que el respaldo de la comunidad le permitirá iniciar el proceso de reconstrucción de uno de los negocios más conocidos del sector.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO