La noche del último sábado, un incendio de Código 2 generó una intensa movilización de unidades de emergencia en el sector San Joaquín, ingreso a La Victoria, en el cercado Ica. La magnitud del siniestro obligó la intervención inmediata del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para evitar que las llamas se extendieran a inmuebles y vehículos cercanos.

Fuego bajo control

Según la información preliminar, el incendio comprometió una vivienda y generó preocupación entre los residentes del sector debido al riesgo de que las llamas alcanzaran otras propiedades. Asimismo, el calor extremo puso en alerta una cochera donde se encontraban estacionados cuatro vehículos en paralelo.

Hasta la zona afectada llegaron una máquina contra incendios y dos camiones cisterna, bajo la dirección del teniente CBP Joel Hurtado y el comandante CBP Paolo Vela. Un total de 11 bomberos participaron en las labores de respuesta, enfrentando las altas temperaturas y la rápida propagación del fuego.

Tras aproximadamente tres horas de arduo trabajo, los hombres de rojo lograron controlar y extinguir el incendio, evitando daños mayores en las unidades vehiculares y viviendas colindantes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO