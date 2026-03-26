Momentos de tensión se vivieron en el centro de Ica, luego de que un automóvil tipo Tico se incendiara en la avenida Matías Manzanilla, a la altura del colegio Nuestra Señora de las Mercedes.

Pánico en la zona

El vehículo, de color blanco, quedó completamente calcinado tras ser consumido por llamas que, según testigos, superaban los tres metros de altura y generaban una intensa humareda visible desde varias cuadras a la redonda.

El siniestro provocó escenas de pánico entre peatones y conductores que transitaban por la zona. Ante la emergencia, efectivos de la Policía Nacional del Perú procedieron a restringir el tránsito vehicular para evitar mayores riesgos.

Minutos después, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar y lograron controlar y extinguir el fuego, evitando que se propagara a infraestructuras cercanas.

Aunque las causas del incendio aún son materia de investigación, de manera preliminar se presume que el vehículo sufrió una falla mecánica, lo que habría originado el siniestro.

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