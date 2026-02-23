Un auto quedó completamente calcinado en la avenida Javier Prado, a la altura de la avenida San Luis, en San Borja. El hecho ocurrió este lunes por la madrugada y generó alarma entre los transeúntes de la zona, según informó RPP.

El vehículo, de color negro, se desplazaba en dirección al Centro de Lima cuando comenzó a expulsar una espesa humareda. En pocos minutos, las llamas consumieron por completo la carrocería del automóvil.

Por fortuna, el conductor notó la situación a tiempo y abandonó el vehículo antes de que el fuego se extendiera por toda la unidad. Las autoridades confirmaron que el siniestro no dejó personas heridas.

Emergencia controlada y vía liberada

Personal del Cuerpo General de Bomberos se hizo presente en el lugar y logró extinguir las llamas en el menor tiempo posible. De manera simultánea, agentes de la Policía Nacional aseguraron el perímetro y comenzaron las diligencias para establecer el origen de la falla mecánica.

El vehículo siniestrado fue retirado de la calzada mediante una grúa. Con ello, la avenida Javier Prado quedó completamente despejada y el tránsito vehicular se normalizó.