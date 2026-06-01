El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció la suspensión del paro de transportistas que había sido convocado para este 2 de junio en Lima y Callao. La decisión se adoptó tras una reunión entre el titular del sector y representantes de los gremios de transporte urbano.

El acuerdo fue comunicado por el ministro Aldo Prieto, quien informó que la medida de fuerza queda sin efecto luego del diálogo sostenido con los dirigentes. Según explicó, los compromisos alcanzados quedaron registrados en un acta con varios puntos relacionados al subsidio y a futuras mesas de trabajo.

¿A qué acuerdos llegaron?

Durante el encuentro, el MTC presentó avances vinculados a un decreto de urgencia orientado al sector transporte. Este documento contempla un esquema de subsidio por kilómetro recorrido para las empresas de transporte urbano.

El ministro Aldo Prieto señaló que la propuesta incorpora a diversos beneficiarios dentro del sistema de compensación. Además, indicó que se han establecido condiciones operativas para facilitar el acceso y reconocimiento del subsidio.

“Este decreto de urgencia como les reitero, recoge una amplitud de beneficiarios. Establece el subsidio por km recorridos que ha sido un pedido de los gremio y también algunas condiciones operativas que permitan un mayor acogimiento y facilidad para el reconocimiento de este subsidio”, explicó.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, anuncia que transportistas suspendieron el paro que habían anunciado para este martes



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Levantamiento de la medida de fuerza

El titular del MTC informó que uno de los puntos del acta establece que el paro anunciado para el 2 de junio queda sin efecto. Esta decisión fue adoptada tras la evaluación de los compromisos alcanzados con los representantes del sector transporte.

Asimismo, señaló que se ha ratificado el compromiso del ministerio de continuar con el desarrollo de un proceso de rescate económico financiero para las empresas de transporte urbano. Este trabajo forma parte de una segunda mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los gremios.

“El resultado de la reunión se ha expresado en un acta que tiene dos puntos. Yo diría que hasta un tercer punto tratado. Uno es que la fecha anunciada de paro para el día de mañana 2 de junio estaría dejándose de lado. Una segunda que manifiesta el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de avanzar en el proyecto de rescate económico financiero para las empresas de transporte”, indicó.

Prieto explicó que las mesas de trabajo se vienen desarrollando de manera progresiva entre el Estado y los gremios del transporte. Indicó que la primera mesa dio origen al subsidio ya definido, mientras que la segunda busca establecer medidas adicionales de apoyo económico.

Además, señaló que se proyecta una tercera etapa enfocada en beneficios tributarios para el sector. Este punto aún se encuentra en proceso de evaluación y continuará en discusión en próximas reuniones.

Finalmente, el MTC reiteró que el acuerdo alcanzado permitió dejar sin efecto la paralización anunciada, mientras se mantienen los espacios de diálogo con los transportistas.