La Municipalidad Provincial de Ica deberá cumplir en un plazo de 30 días con la oferta formal de ocho puestos colindantes al Mercado Modelo, tras una medida emitida por el Poder Judicial.

Destrabe comercial

Miguel Tito, dirigente del centro de abastos, explicó que el conflicto se arrastra desde el año 2006 y ha frenado el crecimiento comercial y la mejora de la infraestructura del mercado.

“Ya tenemos claramente un mandato judicial”, señaló, al indicar que la decisión busca destrabar una controversia que se mantiene por casi dos décadas.

Según detalló, los ocupantes de los locales siempre habrían tenido la posibilidad de ejercer su derecho de compra, pero en anteriores oportunidades no se concretaron acuerdos. Incluso, refirió que en una etapa previa se avanzó con documentación notarial, registros administrativos y códigos de pago, aunque los interesados desistieron mientras esperaban una orden judicial definitiva.

Una vez emitida la nueva valorización y presentada la propuesta económica, corresponderá al juzgado supervisar el siguiente paso del proceso. Los comerciantes esperan que la medida permita cerrar el litigio y abrir una nueva etapa para el Mercado Modelo, enfocada en modernización, ordenamiento y desarrollo económico para todos los vendedores.

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