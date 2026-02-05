La policía inició una diligencia en la Municipalidad Provincial de Ica para investigar el presunto incumplimiento en el pago de haberes y beneficios laborales a un grupo significativo de obreros, algunos de los cuales no han recibido remuneraciones pendientes desde el año 2025.

La intervención se produce a raíz de una denuncia presentada por los dirigentes sindicales Renato Gianela Palomino y Hugo Andia contra el alcalde de Ica, Carlos Reyes, funcionarios municipales y otros posibles responsables.

Dirigentes sindicales

El abogado Juvenal Gutiérrez Zea, representante de los trabajadores, detalló que la diligencia tiene como finalidad verificar si los retrasos en los pagos se deben a falta de recursos o a presunta falta de voluntad de los funcionarios. “Hoy (4 de febrero) se revisa la documentación que poseen en la administración sobre el pago de sueldos mensuales, vacaciones, sepelio y luto. El año pasado fallecieron dos obreros y, hasta la fecha, sus familias no han recibido la compensación que les corresponde, a pesar de que la Corte Suprema ordenó su pago”, señaló Gutiérrez Zea.

El abogado explicó que los retrasos no se limitan a casos individuales, sino que afectan a un grueso grupo de trabajadores, incluyendo a los dirigentes sindicales, quienes tampoco han percibido el pago correspondiente al mes de enero de este año. Asimismo, denunció que no se han entregado beneficios como la canasta del año 2025 ni el seguro de vida, lo que deja a las familias en una situación de vulnerabilidad. “Las mensualidades se pagan cuando les da la gana a los funcionarios, dejando a los trabajadores y madres de familia en una situación precaria”, añadió.

Según Gutiérrez Zea, la Fiscalía solicitó a la Municipalidad la documentación completa en planilla y administración, con el objetivo de cotejar lo registrado con los pagos efectivamente realizados. Esta revisión permitirá determinar si existe responsabilidad legal por parte del alcalde y los funcionarios, quienes podrían ser acusados ante el fuero judicial competente si se confirma el incumplimiento.

La denuncia presentada por los obreros contempla distintos delitos relacionados con incumplimiento de obligaciones laborales y beneficios sociales, y continúa vigente tanto a título personal por Gianela y Andia, como en representación del Sindicato de Obreros Municipales de Ica (SOMUN).

