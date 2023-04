Cientos de obreros municipales de la Municipalidad Provincial de Ica, protestaron en los exteriores del palacio municipal, reclamando que llevan más de 4 años esperando por el laudo arbitral, y a pesar de tener una sentencia judicial, no es cumplida por las autoridades municipales.

Masivo reclamo

El secretario de defensa del Sindicato de Obreros Municipales (Somun), del municipio de Ica, Fernando Escalante Quihue, indicó que la deuda es por cerca de 4 millones de soles, y esperan el dinero desde el año 2018, pese a que la Segunda Sala Suprema declaró consentida el pago del laudo arbitral.

“Nuestros derechos laborales vienen siendo postergados por los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica, tenemos un laudo arbitral desde el año 2018 que tiene una sentencia judicial. En todo el año solo nos hemos reunido una vez con el alcalde y solo nos dice que no hay dinero”, declaró, y la vez enfatizó que son hasta 620 los obreros municipales afectados, de las áreas de limpieza pública, serenazgo municipal, áreas verdes y otros.

El dirigente sindical señaló que existiría una discriminación en el trabajo municipal, ya que mientras los obreros continúan con sueldos mensuales de 1025 soles a S/1050 y no hay aumento por años, los funcionarios ganarían entre S/6 mil hasta S/8 mil. Los trabajadores del municipio tuvieron que retirarse ya que no se presentó el alcalde de Ica, Carlos Reyes, e indicaron que retornarán mañana martes para una reunión, y si no hay una solución concreta la medida será más radical.

Cabe señalar que el pasado 17 y 23 de marzo del 2023, los obreros municipales también realizaron plantones en las afueras del local municipal por el mismo tema, por el mismo reclamo y también por el incumplimiento del convenio colectivo suscrito entre la MPI y el Somun Ica, que indicaba incrementar el bono por el día del trabajador, el monto del vale de consumo de la canasta básica familiar, incrementar el bono por el aniversario de Ica y otros. Sin embargo, hasta la fecha continúan en la incertidumbre.

