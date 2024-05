La Contraloría General advirtió que durante los años 2021 y 2022 se adquirió equipamiento médico y se entregó un total de 71 bienes, valorizados en más de 2 millones 200 mil soles a los centros de salud de La Tinguiña, Guadalupe, La Palma y Santiago. Increíblemente, 17 de estos equipos no han sido encontrados en los establecimientos de salud ni en el almacén de la Red de Salud Ica.

Informes de control

De acuerdo al Informe de Visita de Control N°017-2024-OCI/5340-SVC, en el caso de La Tinguiña, los equipos faltantes son un detector de latidos fetales, bomba de infusión de doble canal, monitor multiparámetro de funciones vitales, la impresora de un ecógrafo y el sensor de temperatura esofágico rectal de una cuna de calor radiante.

“Se efectuó la verificación física de la existencia y/o ubicación de los equipos y mobiliarios adquiridos a favor del Centro de Salud La Tinguiña, advirtiéndose que no fueron ubicados seis equipos y mobiliarios en el referido centro ni en el almacén de la Red de Salud de Ica. La jefa del centro de salud manifestó que no recibió dichos equipos, tampoco hay documento que acredite que el centro de salud La Tinguiña los recibió”, se lee en el informe.

También se advierte que en el Centro de Salud La Tinguiña, hay equipos y mobiliarios que no se encuentran operativos, situación que genera riesgo de obsolescencia. Además, existen componentes en desuso desde su recepción como el resucitador manual pediátrico, resucitador manual neonatal, aspirador secreciones portátiles, oxígeno de aluminio CGA 870 y otros. Todo ello no estaría operativo debido a la falta de capacitación del personal de salud y otros porque no corresponden a la categoría y al nivel de atención del establecimiento.

Del mismo modo el Informe de Visita de Control N° 014-2024-OCI/5340-SVC, alerta que en el Centro de Salud La Palma, no se ubicaron cinco equipos y mobiliario, entre ellos el detector de latidos fetales, bomba de infusión de doble canal, monitor multiparámetro de funciones vitales, microscopio y mesa para exámenes y curaciones con gaveta. Asimismo, múltiples equipos adquiridos en el periodo 2021-2022, tampoco se encuentran operativos.

En la misma línea, el Informe de Visita de Control N° 018-2024-OCI/5340-SVC advierte que en el Centro de Salud de Salas Guadalupe, tampoco se ubicaron cuatro equipos, que son dos detectores de latidos fetales, espectrofotómetro y cilindro de oxígeno de aluminio CGA 870.

El órgano de control, finalmente fiscalizó el centro de salud en el distrito de Santiago. Según el Informe de Visita de Control N° 015-2024-OCI/5340-SVC, en ese establecimiento no se ubicaron el panel de un aspirador de secreciones y el cilindro de oxígeno de un coche de paro, y al realizarse la verificación física del equipamiento, se constató que más de una decena equipos y mobiliarios, desde su recepción no han sido utilizados.

Están inoperativos

La Contraloría informó que la adquisición del referido equipamiento estuvo a cargo de la Dirección Regional de Salud de Ica y los documentos de recepción de tales equipos, como las pecosas (pedido de comprobante de salida) se encuentran con datos incompletos y en otros casos no se acredita la recepción en los centros de salud.

La mayoría de estos equipos no se encuentran operativos desde su recepción porque el personal de Salud no fue capacitado para su manejo y están guardados en sus cajas con sus empaques y en ambientes destinados a su almacenamiento e incluso a la intemperie, lo que genera el riesgo de sustracción, deterioro y pérdida de la inversión.

Cabe señalar que los establecimientos de salud referidos tienen asignada la categoría I-3 del primer nivel de atención; sin embargo, se les dotó de equipos que corresponden a la categoría I-4 (analizador de gases) y de otros que no están previstos como equipamiento para estos centros de salud, como en el caso de una incubadora para neonatos (La Tinguiña) y monitores multiparámetro de funciones vitales.

