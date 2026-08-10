“Prima Facie”, obra de la dramaturga australiana Suzie Miller, inicia temporada este 12 de agosto en el Teatro La Plaza, como parte de su programación 2026. La versión presentada en Lima es dirigida por Juan Carlos Fisher y protagonizada por Wendy Vásquez Larraín.

La puesta en escena presenta la historia de Tessa, una abogada penalista que ha construido su carrera defendiendo las reglas del sistema legal, hasta que una experiencia personal la obliga a enfrentarse desde otra posición al mismo sistema en el que siempre creyó.

¿De qué trata “Prima Facie”?

Tessa es una abogada de origen humilde que logra abrirse camino profesionalmente hasta convertirse en una reconocida especialista en derecho penal. Durante su carrera ha confiado en que la ley proporciona las herramientas necesarias para alcanzar la justicia.

Esa convicción comienza a cambiar cuando atraviesa una experiencia personal que la enfrenta directamente con los procedimientos y reglas que conoce desde su trabajo.

A partir de esa transformación, “Prima Facie” aborda asuntos como el consentimiento, la violencia sexual, el acceso a la justicia y la relación entre el poder, el género y la ley.

Wendy Vásquez protagoniza un monólogo sobre justicia y consentimiento

La historia se desarrolla a través de un monólogo interpretado por Wendy Vásquez Larraín, quien asume el papel de Tessa y conduce al espectador por el cambio de perspectiva que experimenta el personaje.

La puesta en escena busca mostrar las contradicciones que aparecen cuando una profesional que domina las reglas del sistema legal debe experimentarlas desde una posición distinta.

“Prima Facie es una obra que nos obliga a mirar de frente nuestras propias certezas. Tessa conoce la ley, confía en ella y ha construido su vida alrededor de sus reglas, pero cuando la experiencia la coloca en otro lugar, empieza a preguntarse qué pasa con aquello que la ley no alcanza a explicar”, señaló Juan Carlos Fisher, director de la obra.

Para Fisher, se trata de “una historia profundamente humana sobre el poder, la verdad y la necesidad de ser escuchados”.

¿Cuándo y dónde ver “Prima Facie” en Lima?

La temporada de “Prima Facie” comienza el miércoles 12 de agosto de 2026 en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar, Miraflores.

Las funciones serán de miércoles a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles a través de los canales de venta informados por el teatro: su plataforma digital, Joinnus y la boletería de Teatro La Plaza.