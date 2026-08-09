Diversas actividades para celebrar al humedal Santa Julia.
Diversas actividades para celebrar al humedal Santa Julia.

Con el objetivo de promover la conservación del , único ecosistema en Veintiséis de Octubre, se realizará diversas actividades dentro de la “Semana del Humedal”.

Serán tres días de mucha animación programada por la Municipalidad distrital, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos, el programa EDUCCA, además del Escuadrón Verde, EPS Grau y el Voluntariado Raíces Nobles.

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ACTIVIDADES

Cabe señalar que este humedal alberga más de 130 especies de aves, entre ellas flamencos, y es clave para el equilibrio ambiental en este ecosistema frágil del distrito.

Durante los días 10 al 12 de agosto habrá exposiciones sobre el desarrollo, perspectivas, potencialidad, importancia y conservación, además de charlas y stands informativos.

Para el día central miércoles 12 se realizará el concurso fotográfico, avistamiento de aves y actividades diversas en el mismo humedal desde las 7:00 a.m. al mediodía. La municipalidad extiende la invitación a la población, instituciones educativas y colectivos ambientales a sumarse a la jornada por la conservación.

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