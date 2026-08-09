Con el objetivo de promover la conservación del Humedal de Santa Julia, único ecosistema en Veintiséis de Octubre, se realizará diversas actividades dentro de la “Semana del Humedal”.

Serán tres días de mucha animación programada por la Municipalidad distrital, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Residuos Sólidos, el programa EDUCCA, además del Escuadrón Verde, EPS Grau y el Voluntariado Raíces Nobles.

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ACTIVIDADES

Cabe señalar que este humedal alberga más de 130 especies de aves, entre ellas flamencos, y es clave para el equilibrio ambiental en este ecosistema frágil del distrito.

Durante los días 10 al 12 de agosto habrá exposiciones sobre el desarrollo, perspectivas, potencialidad, importancia y conservación, además de charlas y stands informativos.

Para el día central miércoles 12 se realizará el concurso fotográfico, avistamiento de aves y actividades diversas en el mismo humedal desde las 7:00 a.m. al mediodía. La municipalidad extiende la invitación a la población, instituciones educativas y colectivos ambientales a sumarse a la jornada por la conservación.