La ola criminal llegó al campo electoral. Dos candidatos a alcaldes denunciaron ser víctimas de extorsión y de amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales en la provincia de Trujillo.

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Un primer caso lo protagoniza el aspirante al sillón edil de la Municipalidad Distrital de La Esperanza por el partido político Somos Perú, Jorge Bautista Acevedo.

PROTECCIÓN

En diálogo con este Diario, el candidato del partido somista precisó que desde el pasado 30 de junio empezaron a llamarlo y enviarle videos con mensajes amenazantes.

“En un primer momento lo dejé pasar, pero han insistido y ahora involucran a mi familia. Me piden montos mensuales de S/ 20 mil y han mencionado que son de la banda criminal ‘La Nueva Generación de Los Pulpos’ y que están dispuestos a todo”, manifestó.

Bautista, quien es abogado de profesión, mencionó que los criminales les hacen “reglaje” y conocen con nombres a los integrantes de su familia. “Me mandan mensajes en donde mencionan a mi madre e hija. Ya hice la denuncia ante la Policía Nacional y también estoy solicitando garantías y protección para mis parientes”, indicó.

En efecto, en un mensaje los maleantes le escriben: “Mira, Jorge, quien habla es una banda criminal seria que está dispuesta a todo, así que queremos la colaboración de S/ 20 mil o tu o toda tu familia mueren. Esa camioneta blanca la verás volar”.

EN LA MIRA

La otra víctima de extorsión es el candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo por el partido político Podemos Perú, Danilo Polo Román. En su caso, contó que desde el lunes 3 de agosto empezó a recibir mensajes amenazantes.

“Me piden S/ 50 mil para que no atenten contra mi familia, pero desde ya les digo no voy a ceder a estos actos de manipulación y de amedrentamiento, porque estamos en contra de este tipo de hechos delictivos”, enfatizó.

Informó que ya ha realizado la denuncia ante el área especializada de la Policía Nacional y ha bloqueado varios números telefónicos, pero los mensajes y llamadas han seguido. “Me dicen que en el carro que me movilizo con mi familia me van a matar”, reveló.

Polo no descarta que el trasfondo de estas amenazas sea político, pues anteriormente su equipo de campaña fue amenazado por colocar propaganda en un local que le pertenecía a otro partido político.