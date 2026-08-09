Un accidente de tránsito fue reportado la tarde de este sábado 8 de agosto en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Nasca, donde dos camionetas terminaron con importantes daños materiales tras un violento impacto.

Fuerte choque

El accidente ocurrió a la altura del nuevo mirador metálico, tramo de la carretera donde se produjo la colisión entre una camioneta de color blanco y otro vehículo de color rojo.

Según la información preliminar, ambas unidades habrían impactado de manera frontal. La fuerza del choque provocó severos daños en la parte delantera de los dos vehículos.

La camioneta blanca terminó con la zona frontal considerablemente destrozada, mientras que la unidad roja también presentó daños de consideración en la misma parte de la carrocería.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO