Pisco es hoy el epicentro del automovilismo nacional con el desarrollo del Rally Pisco 2026, gran final del Campeonato Rally ACP, que reúne a 39 destacadas tripulaciones del país. Entre los grandes protagonistas de esta jornada están los hermanos pisqueños Santiago y Joaquín Aguayo, quienes corren en casa con la firme misión de dejar nuevamente en alto el nombre de Pisco y conquistar un resultado histórico ante reconocidas figuras del automovilismo nacional.

Tramos de rally

La expectativa de la afición local está puesta en Santiago y Joaquín Aguayo, quienes llegan a esta decisiva fecha respaldados por una temporada llena de triunfos. Santiago viene de conquistar el Rally de la Cordillera, donde se consagró campeón del ACP y alcanzó el tricampeonato en su categoría. A ello se suman el primer lugar en el Rally Quilmaná y la victoria en el Rally Premio Presidente de la República, en la categoría S2000, resultados que confirman el gran momento deportivo de los hermanos Aguayo.

La competencia se inició esta mañana con la salida del primer vehículo desde el Estadio Municipal Inkari a las 9:42 a. m., dando paso posteriormente al primer tramo cronometrado en Caucato a las 10:00 a. m. El Rally Pisco contempla tres tramos que serán recorridos en dos oportunidades, completando seis especiales en una exigente jornada donde Santiago y Joaquín Aguayo deberán combinar velocidad, precisión y estrategia para buscar el ansiado triunfo frente a los mejores pilotos del país.

Hoy los caminos de Pisco rugen y la bandera a cuadros espera a sus protagonistas. Los hermanos Santiago y Joaquín Aguayo representan el orgullo pisqueño y salen a competir con la experiencia de campeones, el respaldo de su gente y el objetivo de hacer historia en su propia tierra.

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