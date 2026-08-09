La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Sechura, obtuvo se dicte 22 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Elvis Joel Antón Santisteban (27 años), como autor del delito de feminicidio, en agravio de la docente Elizabeth Anahi Querevalú Fiestas.

La representante del Ministerio Público, Pamela León Vega, acreditó con contundentes medios probatorios que el acusado, el 1 de noviembre de 2023, llevó a la agraviada a su cuarto ubicado en el A.H La Florida de Sechura donde tras una discusión la golpeó ocasionándole la muerte, luego de ello arrojó su cuerpo al río.

Según el informe de la Fiscalía, están las declaraciones testimoniales, el informe Pericial de Necropsia, Informe Pericial de Investigación Criminalística, acta de registro domiciliario donde se encontró el equipo de celular de la agraviada, manchas de sangre de la occisa, manchas en el mototaxi donde trasladó el cuerpo de la víctima al río Sechura.

Asimismo, está el acta de visualización de las cámaras de seguridad donde se registró el momento en que la víctima sube al vehículo menor y cuando el mototaxi se dirige al río Sechura, lugar donde fue encontrado el cuerpo de la agraviada, capturas de pantalla de conversación entre el investigado y la docente, testimoniales, entre otros.

Además, el Juzgado dispuso que Elvis Joel Antón Santisteban, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por la horrenda muerte de la maestra, deberá cancelar la suma de 100 000 soles por concepto de reparación civil a favor de los deudos de su víctima.

Cabe recordar que Elvis Joel Antón Santiesteban fue detenido en noviembre de 2023 tras estar implicado en la muerte de la docente y días después se le dictó prisión preventiva de 15 meses siendo trasladado al penal de varones de Piura (ex Río Seco).

Según informó la Fiscalía, el sujeto habría estrangulado a la agraviada hasta ocasionarle la muerte en el cuarto donde alquilaba. Al parecer, después de compartir bebidas alcohólicas. Tras asesinarla, llevó el cuerpo de la mujer a inmediaciones del “Puente Antiguo” en la margen derecha del río en Sechura, donde lo arrojó, el pasado 01 de noviembre.

La policía intensificó su búsqueda hasta ser ubicado en el Bajo Piura, desde entonces fue trasladado al penal para que cumpla con las medidas dictadas por el Juzgado.