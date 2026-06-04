El Servicio de Administración Tributaria de Piura (SATP) actualizó la relación de inmuebles seleccionados para remate como parte de las acciones de cobranza coactiva destinadas a recuperar deudas tributarias municipales. En esta nueva etapa, 15 predios fueron incorporados al proceso tras verificarse que sus propietarios no regularizaron sus obligaciones pese a las múltiples notificaciones emitidas por la entidad.

La medida se ejecuta en el marco de la normativa vigente de cobranza coactiva, que faculta a la administración tributaria a adoptar acciones para garantizar el pago de tributos impagos, principalmente por concepto de impuesto predial y arbitrios municipales.

De acuerdo con el SAT Piura, los contribuyentes involucrados recibieron diversas comunicaciones recordándoles la necesidad de cancelar sus deudas. Además, durante las campañas de beneficios tributarios promovidas por la institución, tuvieron la oportunidad de acceder a descuentos de hasta el 25 % y 15 % en sus obligaciones municipales, alternativas que no fueron aprovechadas antes de la aplicación de la medida cautelar de inscripción sobre los predios, procedimiento previo al eventual remate de los bienes.

Los inmuebles incluidos en la actualización de la lista se ubican en distintos sectores de la ciudad, entre ellos la urbanización Campestre Loma Blanca, Asociación Pro Vivienda Hermanos Cárcamo, Sector Norte de Piura, urbanización El Chipe – sector La Laguna, urbanización Portobelo, urbanización Juan Pablo II (Sección D), urbanización El Chilcal, Asociación San Eduardo, avenida Bolognesi, asentamiento humano Rómulo León Saldivar, Zona Industrial, Sindicato de Trabajadores Minoristas de Pescado de Piura y el Conjunto Residencial Angamos.

La entidad exhortó a los contribuyentes con obligaciones pendientes a acercarse a sus oficinas para conocer el estado de sus deudas y evitar que sus predios continúen avanzando en las diferentes etapas del procedimiento de cobranza coactiva.