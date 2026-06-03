Con un firme llamado a la justicia y a la acción inmediata de las autoridades, el gobernador regional de Piura y presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), Luis Neyra León, exigió que las investigaciones por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, no se detengan ni pierdan impulso, advirtiendo que la criminalidad está poniendo en riesgo no solo a las autoridades, sino a toda la población.

Durante la III Sesión Ordinaria del Coresec, Neyra expresó su preocupación por el avance de la delincuencia organizada y sostuvo que es necesario acelerar las investigaciones para identificar y sancionar a todos los responsables.

“Si podemos desde el Coresec solicitar o presionar un poquito para que todo esto se acelere, sería mejor. Y de repente ver los cuellos de botella y poder dar solución”, manifestó ante representantes de la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades locales.

El gobernador señaló que el crimen que acabó con la vida de Febre Calle no puede convertirse en un caso más y advirtió que permitir la impunidad solo fortalecería a las organizaciones criminales.

En ese sentido, remarcó que la lucha contra la delincuencia debe ser una prioridad para todas las instituciones del Estado. “Porque si no ponemos coto a esto ahora, los próximos podemos ser nosotros, los próximos pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros ciudadanos; no podemos, señores, dejar que esto avance”, enfatizó.

Neyra aseguró que el Coresec mantendrá una vigilancia permanente sobre el avance de las pesquisas para garantizar que se haga justicia y que los responsables sean llevados ante los tribunales. “Vamos a solicitar que se llegue hasta el final en estas investigaciones para determinar los responsables materiales e intelectuales. No vamos a dejar que esto se enfríe; los responsables tienen que caer”, afirmó.

Durante la reunión, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, informó que las investigaciones registran avances importantes y reveló que la Policía Nacional ha logrado capturar a gran parte de la organización criminal presuntamente vinculada al caso. Además, señaló que existen cuatro personas con orden de detención preliminar que continúan siendo buscadas por las fuerzas del orden.