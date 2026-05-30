Los detenidos por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, habrían realizado un reglaje minucioso a la autoridad desde su salida del palacio municipal. De ser hallados culpables de este homicidio, los implicados enfrentarían una condena superior a los 30 años de privación de la libertad.

De acuerdo con la Carpeta Fiscal 2606064502-2026-2321-0, la investigación señala la presunta participación de Deyvis O.G.L., Derian O.G.L., Jhon D.P.T. y Stefany C.A.. Todos ellos son procesados como coautores del delito de sicariato en agravio del burgomaestre y por lesiones graves contra Jorge Chau Aranda.

Además del sicariato, Deyvis O.G.L., Derian O.G.L. y Stefany C.A. afrontan cargos por tenencia ilegal de explosivos y porte de armas de fuego y municiones. Por su parte, Mirian E.R.T. es investigada como autora del delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato.

El expediente fiscal indica que el detenido Deyvis O.G.L. habría sido contactado por Jhon P.T., alias “La Pájara”, quien presuntamente conducía la motocicleta utilizada en el crimen. Asimismo, se identificó a Elisabeth R.T. como una de las titulares de las líneas telefónicas vinculadas al caso.

CÁMARAS. Las cámaras de seguridad distribuidas en el distrito de Veintiséis de Octubre resultaron determinantes para reconstruir la ruta de los asesinos. Las grabaciones permiten visualizar el momento exacto en que los delincuentes perseguían la camioneta del alcalde.

La Carpeta Fiscal detalla que las cámaras captaron una motocicleta modelo “scooter” con dos sujetos a bordo, quienes no portaban cascos de seguridad. Este vehículo realizó la misma trayectoria que la camioneta del alcalde, manteniendo un seguimiento constante detrás del chofer y la víctima.

El análisis de las imágenes de la central de monitoreo del 22 de mayo revela que, el día previo al crimen (21 de mayo), la vigilancia comenzó a las 13:40 horas. Los sospechosos permanecieron en una motocicleta estacionada bajo un árbol en la avenida Grau, a escasos 70 metros de la sede municipal, hasta que a las 13:49 iniciaron su desplazamiento.

La motocicleta, con placa 9713-NP, inició la persecución a las 13:50:10, tan pronto como la camioneta del alcalde abandonó la cochera municipal. Tras seguirla por la avenida 4 y las inmediaciones del colegio Fe y Alegría, se observa a los delincuentes acelerar su marcha. A las 14:01:28, las cámaras registraron la huida de la moto a toda velocidad, seguida segundos después por la camioneta del alcalde, momento en el que, se presume, ya se habría perpetrado el atentado.

Es así como la motocicleta de placa 9713-NP empieza el desplazamiento a las 13:50:10 una vez que se percata que la camioneta del alcalde sale de la cochera por la parte posterior de la municipalidad. La camioneta iba con dirección al cementerio Jardines Celestiales luego ingresa en la avenida 4, calle 2, referencia colegio Fe y Alegría. Aquí se observa por tercera vez la motocicleta y aceleran el desplazamiento. 14:01:28 vuelve aparecer por la calle 2 e ingresa a la avenida 4 con dirección hacia la avenida Grau a toda velocidad, segundos después aparece a toda velocidad la camioneta del alcalde. Los acusados podrían recibir penas de 30 años por sicariato, sumadas a entre 4 y 8 años por lesiones graves.