Un hombre de 38 años fue apuñalado la noche del 28 de mayo en el sector de La Barranca, en el distrito de Mala, provincia de Cañete. La víctima, identificada como Luis Aburto Ávila, fue encontrada tendida en la vía pública y trasladada de emergencia al Centro de Salud de Mala por personal de Serenazgo.
Ataque criminal
Debido a la gravedad de las heridas, Aburto Ávila fue posteriormente referido a un hospital de Lima para recibir atención especializada.
La víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en la zona antes de sostener una discusión con otro sujeto, quien ya habría sido identificado. Ambos tendrían antecedentes policiales y problemas relacionados con el consumo de alcohol.
Tras las primeras diligencias, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Leopoldo Dante Salazar Castillo, señalado como presunto autor del ataque.
Información policial señala que, Aburto Ávila registra antecedentes policiales. En abril de 2023 fue intervenido durante un operativo contra la presunta organización criminal denominada “Los Charlis de Dignidad”, investigada por presunto tráfico ilícito de drogas en el distrito de Mala.
Durante aquella intervención, la Policía incautó un arma de fuego, cuchillos y sustancias ilícitas, entre ellas más de un centenar de envoltorios con aparente Pasta Básica de Cocaína (PBC). Aburto Ávila fue detenido junto a otras cuatro personas por presuntos delitos contra la salud pública y tenencia ilegal de armas.
