La rápida intervención policial permitió detener a uno de los presuntos responsables del violento asalto que dejó gravemente herido a un hombre de 63 años en el distrito de San Andrés, en la provincia de Pisco.

Grave delito

El detenido fue identificado como Max Dickerson Catarí Martínez, de 36 años, quien es investigado por su presunta participación en el ataque contra Jorge Luis Díaz Torres, un adulto mayor que fue golpeado y acuchillado durante un robo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió cuando la víctima fue interceptada por dos sujetos que lo habrían agredido brutalmente para quitarle dinero en efectivo. Durante el ataque, el hombre recibió heridas provocadas con un arma blanca, además de múltiples golpes.

Tras cometer el asalto, los delincuentes intentaron escapar de la zona; sin embargo, agentes de la División Policial de Pisco y efectivos de la comisaría de San Andrés desplegaron un operativo que permitió ubicar y capturar a uno de los sospechosos.

El intervenido fue trasladado a la dependencia policial, donde permanece detenido mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido e identificar al segundo implicado.

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