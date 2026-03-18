Un violento asalto se registró en un minimarket de Residencial San Carlos, en la provincia de Ica, donde un delincuente armado con un cuchillo amenazó a la trabajadora del local para apoderarse del dinero y productos del establecimiento.

Delito en la zona

El hecho ocurrió la tarde del lunes 16, generando temor entre los vecinos de la zona. De acuerdo con las imágenes de seguridad, el sujeto ingresó al local alrededor de las 3:50 p.m., fingiendo ser cliente; sin embargo, minutos después sacó un arma blanca con la que intimidó a la cajera para llevarse el dinero de la venta del día y diversos productos que guardó en una mochila antes de huir con rumbo desconocido.

Todo el atraco quedó registrado en video y no se descarta que el presunto autor sea de nacionalidad extranjera.

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