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El Gobierno Regional de Huánuco (GRH) ya licitó un proyecto valorizado en 26 millones de soles que podría transformar drásticamente el entorno paisajístico de la histórica Alameda de la República. La iniciativa, denominada “Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana”, no solo contempla la reducción de cuatro a dos carriles vehiculares, sino también la tala de más de 400 árboles de distintas especies, entre ejemplares jóvenes, adultos y centenarios, que a lo largo de sus cuatro cuadras constituyen uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Para el periodista e impulsor de la declaratoria de la Alameda de la República como Patrimonio Cultural de la Nación, Heber Laos Visag, los argumentos esgrimidos para justificar la eliminación de los árboles son diversos. Según refiere, un docente residente en la zona sostiene que los árboles ya no producen suficiente oxígeno debido a su avanzada edad. Otros defensores del proyecto regional afirman que las raíces son responsables de los daños recurrentes en las redes de agua potable y desagüe ubicadas en las vías auxiliares, por lo que consideran necesaria su remoción.

HAY FE DE RECUPERAR CON PLANTACIONES

Asimismo, existe la promesa por parte del GRH de que al menos 200 árboles serán trasplantados mediante el uso de grúas, retroexcavadoras y personal especializado, una propuesta que ha generado expectativas, pero también dudas entre vecinos y defensores del patrimonio ambiental.

“¿Tendrá este anunciado ecocidio una certificación ambiental que lo justifique? Parece que sí, y habría sido expedida por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del propio Gobierno Regional. Pero si dicha certificación existe, ¿fue comunicada al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles? Esa es una tarea pendiente por esclarecer”, manifestó Laos Visag.

VALOR PAISAHÍSTICO

El periodista señaló además que las imágenes registradas durante los últimos días evidencian el valor paisajístico y ambiental de la Alameda de la República. Este material gráfico, junto con diversas fuentes históricas recopiladas, será incorporado al expediente que viene siendo presentado ante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC), con el propósito de que este espacio urbano monumental y paisajístico sea reconocido como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Finalmente, Laos Visag cuestionó el aparente abandono de este espacio público por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Según indicó, tras varios meses sin mantenimiento adecuado, recién hace tres días la comuna retomó el riego de las áreas verdes de la Alameda.

Asimismo, expresó su preocupación de que la situación pueda repetirse como ocurrió con el antiguo parque Puelles, que —según recordó— permaneció abandonado antes de ser destinado al proyecto comercial del Real Plaza durante la gestión municipal encabezada por Jesús Giles.