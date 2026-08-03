Por inmediaciones de la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS Alejandro Toledo en Chincha Alta fueron intervenidos siete sujetos, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los chuches de Toledo”. El operativo realizado por personal del Departamento de Unidades de Emergencia permitió incautar 179 envoltorios de papel que contenían sustancia polvorienta, al parecer, pasta básica de cocaína.

Golpe policial

Los agentes ubicaron al grupo, en actitud sospechosa, que se encontraba por la acequia Ñoco urbano, cerca del puente Santa Rosa. Se tratan de C. Hurtado (40) (a) “lechuza”, J. Claros (a) “El enano”, J. Canales (40) “negro”, G. Saldarriaga (58) (a) “viejo”, V. Ramos (a) “duende”, M. Guillen (33) (a) “sportacus” y C. Ventura (35) alias “pajarito”. En el registro se encontró una bolsa de plástico que contenía la droga.

El peso de la sustancia incautada es de 200 gramos de pasta básica de cocaína. De acuerdo con la información policial se trataría de “Los chuches de Toledo”, quienes fueron puestos a disposición de la jefatura de la unidad especializada para continuar con las diligencias por el delito contra la salud pública en la modalidad de microcomercialización de droga. En ese sentido, la intervención fue comunicada a la fiscalía de turno.

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