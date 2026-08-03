Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del sábado en la carretera Los Libertadores Wari, a la altura del centro poblado San Pablo, distrito de San Clemente. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que se desplazaban cuatro personas habría sufrido la voladura de una llanta, provocando el despiste de la unidad.

Inicialmente se informó sobre el fallecimiento del conductor, cuyo vehículo quedó detenido cerca del grifo Piloto, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para las diligencias de ley.

Muertes violentas

Las cuatro personas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, dos de los ocupantes fallecieron a consecuencia de la gravedad de sus lesiones. Las víctimas mortales fueron identificadas como Filomeno Castillo Huayhuayo y Aida Castillo Zuasnabar, mientras que los heridos responden a los nombres de Teodora Zuasnabar Núñez y Elmer Castillo Mayhua, quienes permanecen recibiendo atención médica.

Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la voladura de un neumático habría originado la pérdida de control del vehículo.

Asimismo, representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias correspondientes. De manera preliminar, se informó que las víctimas serían naturales de la región Apurímac, de la provincia de Andahuaylas.

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