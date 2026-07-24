Un trágico accidente de tránsito se registró la madrugada del jueves 23 de julio en el kilómetro 32 de la carretera Los Libertadores, en el distrito de Humay, provincia de Pisco. El despiste de un ómnibus interprovincial de la empresa Antezana dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos 18 pasajeros heridos, varios de ellos con lesiones de consideración.

Tragedia en la carretera

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, cuando el bus de placa A1A-958, que cubría la ruta Ayacucho–Ica, se desplazaba de este a oeste. De acuerdo con la información preliminar, la unidad habría perdido el control al pasar una curva, saliendo de la carretera hacia la cuneta.

Tras el despiste, el vehículo se arrastró aproximadamente 50 metros hasta impactar violentamente contra un cerro y, debido a la fuerza del choque, terminó cruzando hacia el otro lado de la vía. El ómnibus quedó con severos daños en gran parte de su estructura, evidenciando la magnitud del accidente.

Los pasajeros heridos quedaron atrapados o dispersos dentro de la unidad siniestrada, mientras otros pedían auxilio entre escenas de desesperación y llanto. Equipos de emergencia acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios y evacuar a los lesionados. Los 18 heridos fueron trasladados inicialmente al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jerson Aranda Miranda de 36 años, natural de Huancavelica y con domicilio en el anexo de Carhuaschoque, en Ayacucho, y el adolescente Piero Alonso Ucharima Bojórquez de 17 años, natural de la provincia de Cangallo, quien se dirigía a Ica junto a su padre, Américo Ucharima.

Pasajeros heridos

Entre los heridos se encuentran Escarlet Rodríguez Sánchez (25), Javier Conislla Paki (30), Isaber Ore Manrique (22), Evacio Flores Macotela (62), Lupecia Amaya Flores (68), Patricia Hernández Quispe (46), Enma Sulcaray Palomino (18), Leydi Ramos Quiñones (27), Juan Yamoja Rivera (22), Marimar Saenz Mendoza (22), Wilbert Quintana Bellido (38), Edith Díaz Arrostegui (61), José Laura Vivanco (63), Rose Sánchez Yovalbina (22), Jessica Huancahuari Trausi (19), Augusto Humareda Guerrero (29), Victoria Iñausi Fernández (60), Karolina Muñoz Valencia (52) y Percy Taype Carrasco (34), este último con diagnóstico de trauma shock, además de un menor de 17 años.

Según el manifiesto de pasajeros, el ómnibus partió del Terminal de Ayacucho a las 9:30 de la noche del miércoles 22 de julio con destino a la ciudad de Ica. En la unidad viajaban 55 pasajeros, entre ellos menores de 6, 8 y 13 años, además de adultos cuyas edades oscilaban entre los 18 y 68 años.

Los conductores asignados al viaje fueron identificados como Ángel Pío Montes Chávez y Marino Medina Cárdenas, quienes quedaron comprendidos en las diligencias que realizan las autoridades para esclarecer las causas del accidente. Luego se realizaron el levantamiento de los cuerpos.

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