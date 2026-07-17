El Ministerio Público confirmó la identidad del hombre que perdió la vida tras un trágico accidente de tránsito ocurrido en la autopista de Villacurí, en la provincia de Ica. Se trata de Juan Jesús Siguas Muñoz, de 75 años, vecino del distrito de Salas Guadalupe.

Muerte violenta

El hecho se registró durante la madrugada del 15 de julio, a la altura del kilómetro 270 de la carretera. De acuerdo con la información preliminar, el adulto mayor habría sido impactado inicialmente por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Posteriormente, otros vehículos habrían pasado por la zona, ocasionando que el cuerpo quedara severamente desmembrado.

Tras la alerta, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe, efectivos de la Policía de Carreteras y una ambulancia de COVI Perú acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias.

En la escena, las autoridades encontraron restos humanos dispersos sobre la vía. Según las primeras hipótesis de la investigación, el accidente se habría producido cuando la víctima presuntamente intentaba cruzar la autopista, una zona con escasa iluminación.

Debido al estado en que fue hallado el cuerpo, la identificación fue realizada por familiares mediante las prendas de vestir que llevaba la víctima y con el apoyo de especialistas de la Morgue Central de Ica.

Asimismo, el certificado de defunción señala que Juan Jesús Siguas Muñoz falleció a las 2:00 de la madrugada del 15 de julio como consecuencia de un hecho de tránsito.

Familiares y vecinos del distrito de Salas Guadalupe lamentaron el fallecimiento del adulto mayor, quien era el mayor de siete hermanos y residía en la calle Callao de esa jurisdicción.

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