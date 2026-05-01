Un trágico hecho ocurrido en el distrito de Salas Guadalupe, en la provincia de Ica, ha causado conmoción tanto en la región como en la ciudad de Iquitos. Pedro Baneo Murrieta, de 31 años, natural de Loreto, fue encontrado sin vida y con el rostro desfigurado, en el sector Santa Cruz de Villacurí, zona conocida como “Barrio Chino”.

Muerte violenta

El cuerpo del joven conocido como “Pekus”, fue hallado sobre la vía en circunstancias que aún no han sido plenamente esclarecidas. De acuerdo con las primeras diligencias, la investigación preliminar apunta a que el fallecimiento se habría producido en el contexto de un accidente múltiple en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector Villacurí–Salas. No obstante, las condiciones en las que fue encontrado han generado dudas entre sus familiares.

Según relataron sus allegados, Baneo Murrieta llevaba aproximadamente cinco años residiendo en Ica, a donde llegó en busca de mejores oportunidades laborales. El día previo a su fallecimiento habría estado trabajando en un fundo y posteriormente, compartió con un grupo de amigos en una reunión.

Horas después, ya en la madrugada del domingo, su cuerpo fue encontrado tendido sobre la pista, en una zona de alto tránsito vehicular. La exposición del cadáver en plena vía incrementó el impacto del hallazgo.

Familiares del fallecido cuestionan la hipótesis de un accidente de tránsito y piden que se profundicen las investigaciones. Señalan que el estado en el que fue encontrado el cuerpo no correspondería necesariamente a un siniestro vial.

“Nosotros hablamos con él en la mañana. Estaba tranquilo, preguntó por su madre, que está delicada de salud, y dijo que volvería a llamar en la tarde. Luego nos informaron que lo habían encontrado sin vida. Estaba irreconocible. Pedimos justicia”, manifestó un familiar cercano.

En Iquitos, sus seres queridos atraviesan momentos de profundo dolor. La familia ha solicitado apoyo para cubrir los gastos del sepelio, el número de contacto para apoyo: 981 180 829 Alexandra Baneo Murrieta (hermana).

Asimismo, exigen a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un accidente o de un homicidio.

En tanto, según el informe de la necropsia realizado en la Morgue Central de Ica, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico hemorrágico agudo, derivado de un politraumatismo y atricción corporal con desmembramiento traumático.

El caso se encuentra en manos de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que continúan con las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte.

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