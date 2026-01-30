Un trágico accidente de tránsito fue reportado la madrugada del miércoles 29 de enero en el kilómetro 259 de la carretera Panamericana Sur, en el sector de Villacurí, distrito de Salas Guadalupe, provincia de Ica, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

Muerte violenta

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando conductores que transitaban por la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cadáver tendido en la vía. Según información preliminar, la víctima habría sido atropellada en un tramo de la carretera que presenta escasa iluminación, lo que habría contribuido al fatal desenlace.

De acuerdo con algunos testigos, el fallecido vestía una camisa blanca y un pantalón oscuro al momento del accidente. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se ha logrado establecer su identidad, por lo que permanece como NN (no identificado).

Efectivos de la Policía Nacional del Perú se constituyeron en el lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. Tras las verificaciones correspondientes, se solicitó el levantamiento del cadáver y su posterior internamiento en la morgue central de Ica, conforme al oficio N.º 98-2026-COMOPPOL-DIRNOSFP-ICA-DIVPOS-CPNP Villacurí.

Las primeras hipótesis indican que el conductor del vehículo involucrado se habría dado a la fuga tras el atropello, sin prestar auxilio a la víctima. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del conductor involucrado.

