La Asociación de Artes Plásticas y Visuales Felipe Cossío del Pomar, celebrando la fecha del nacimiento del ilustre pintor piurano de fama internacional, inaugura la 169 muestra de arte, con la participación de varios artistas que siguen promoviendo lo artístico cultural en Piura.

La institución siempre está presente en diferentes actividades culturales, difundiendo el arte, bajo la presidencia de Hernán Pauta Salas, que esta vez nos presenta una muestra con técnica y estilos libres y variados tanto en óleo y acrílico.

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LA INAUGURACIÓN

La exposición será inaugurada este jueves 4 de junio a las 7:30 de la noche, en los ambientes del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA-Piura), y permanecerá abierta hasta el día 30 de este mes.

Participan de la muestra los plásticos piuranos José Kelly Yóvera, José Cahuana Alamo, César Curay Ramos, Julio Calderón Infante y Dora Silupú Pasache.

Además estarán Fernando Cahuana Mayo, Hernán Pauta Salas, Mónica Cabello Espinoza, Luizinho Timoteo Bernal, Eloy Benítes Baca, Gerónimo Velásquez Morales y Celia Hidalgo Ramírez.

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EL LEGADO

La institución artística piurana lleva el nombre de este insigne plástico que nació un 31 de mayo de 1888 en Morropón-Piura y recorrió el Perú y el mundo creando escuelas para los artistas y mostrando su arte al mundo.

Fue creada un 4 de enero de 1982, que coincidía con el día del Grito Libertario de la Independencia de Piura y tiene en su haber ser cuna de grandes artistas reconocidos y jóvenes que se abren camino en el mundo del arte.

Entre las acciones, logros y reconocimientos está el ser finalista por la OEA, en Washington EE.UU. representando al Perú, en el concurso iberoamericano Gabriela Mistral.

También ganador del primer puesto en la V bienal de arte indígena ancestral y milenario en la ciudad de Quito, Ecuador y haber participado en más de 12 binacionales de artes plásticas y visuales en los 44 años de creación.