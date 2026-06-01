Cuando faltan pocos días para la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que culminó el despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país.

La medida forma parte de las acciones logísticas previas a la jornada electoral del domingo 7 de junio, fecha en la que más de 20 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Material electoral partió desde Lurín

Según informó la ONPE, desde las 6:00 a. m. de este lunes 1 de junio partieron seis camiones desde su almacén principal ubicado en Lurín con destino a diversas zonas del país.

Las unidades transportaron material indispensable para el desarrollo de la segunda elección presidencial, entre ellos cajas de sufragio y de reserva, paquetes para coordinadores de locales de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó, este lunes 1 de junio, el despliegue del material electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país, con miras a la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio”, señaló la institución mediante un comunicado.

#ONPEinforma | Culmina el traslado del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país para la segunda elección presidencial del 7 de junio. #SEP2026https://t.co/UrzIqxerKg — ONPE (@ONPE_oficial) June 1, 2026

¿A qué lugares fue enviado el material?

De acuerdo con la entidad electoral, el material fue destinado a las ODPE de:

Jauja

Huancayo

El Tambo

Chincha

Ica

Huaral

Huaura

Cañete

Yauyos

Huarochirí

Estas oficinas serán responsables de la distribución final de los materiales hacia los distintos locales de votación habilitados para los comicios.

Operativo contó con resguardo policial

El despliegue fue supervisado por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, y contó además con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, cada uno de los vehículos fue acompañado por una patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el propósito de garantizar la seguridad durante el traslado de la documentación y equipos electorales.

La logística electoral ha recibido especial atención debido a los inconvenientes registrados durante la jornada del 12 de abril, cuando diversos locales de votación reportaron retrasos e incluso la falta de material electoral, situación que afectó la apertura oportuna de algunos centros de sufragio.

Cuenta regresiva para la segunda vuelta

Mientras la ONPE afina los últimos detalles operativos, los candidatos presidenciales intensifican sus actividades de campaña en la recta final del proceso electoral.

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio y definirá quién asumirá la Presidencia de la República para el período 2026-2031.