El primer golpe del debate presidencial fue dado por la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el segmento en que debía explicar por qué debería ser elegida máxima representante del país.

“El Perú enfrenta un momento crítico y tenemos dos opciones: Hacemos algo para arreglar nuestro país o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021”, afirmó.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatieron sobre cuatro temas. (Foto: Captura JNE Media)

RECORDATORIO

Durante su alocución, la lideresa naranja reiteró que su propuesta es la del orden, mientras que la de Juntos por el Perú (JP) del candidato Roberto Sánchez representa al caos.

“Caos es incertidumbre y destrucción. A nuestro país le falta ordenarse no destruirlo como propone la fórmula Castillo - Sánchez - Antauro”, advirtió.

Esto en referencia a la alianza que existe entre Roberto Sánchez, el expresidente Pedro Castillo y Antauro Humala.

Además, cuestionó que Sánchez hable de la lucha contra la inseguridad ciudadana mediante el fortalecimiento de la Policías, pues en sus filas tiene a Antauro Humala, quien cumplió una sentencia por el asesinato de policías.

“A mí me acompaña Marco Miyashiro y César Astudillo, en cambio a usted lo acompaña un asesino de policías”, recordó.

Ante las constantes menciones de Sánchez a Keiko sobre ser “la señora del kaos”, la candidata respondió: “Caos se escribe con C, con C de Castillo”.

Keiko Fujimori le recordó a Sánchez que lo acompaña Antauro Humala, un sentenciado por asesinar policías. Foto: Julio Reaño / GEC

UNA VEZ MÁS

En el debate en el bloque de fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Keiko cuestionó nuevamente a Sánchez.

“Me sorprende que hable de la vida y la defensa de los derechos humanos, cuando a su lado tiene a Antauro Humala, asesino de policías”, reiteró.

Además, la lideresa aseguró que revisará la situación que existe en Petroperú.

“En Petroperú se van millones de bonos para los amigos del señor Sánchez, eso lo vamos a ordenar”, aseguró.

“El modelo que propone Sánchez siempre empieza prometiendo derechos, pero destruye la economía y estabilidad del país”, agregó.

En esa línea, Keiko le recordó a Sánchez que fue ministro (de Comercio Exterior y Turismo) en la gestión de Pedro Castillo, pero no hizo nada por el país.

“Usted es puro floro, porque todo lo que dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó Castillo”, indicó.

Keiko calificó a Sánchez de “poco hombre”, luego de que este le dijera que sí sabe respetar a una familia, a su padre, a su esposa y hermanos.

“Cuando vienen ataques de esta naturaleza, quiero recordar que a mí en la vida política me ha tocado vivir en adversidad, pero acá estoy con la frente en algo”, refirió.