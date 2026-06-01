El partido Ahora Nación se convirtió en la organización política más votada en la elección de senadores en las provincias de Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca, de acuerdo con los resultados oficiales proclamados por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo, tras culminar el cómputo descentralizado correspondiente a las Elecciones Generales 2026.

Resultados

Según el consolidado oficial, Ahora Nación alcanzó 49 mil 932 votos, ubicándose en el primer lugar de las preferencias electorales en esta jurisdicción. En segundo lugar se posicionó Fuerza Popular con 44 mil 390 votos; mientras que, Juntos por el Perú obtuvo 35 mil 674 votos y el Partido del Buen Gobierno logró 34 mil 275 votos.

La lista de organizaciones con mayor respaldo ciudadano continúa con Renovación Popular, que sumó 30 mil 202 votos; Cívico Obras, con 22 mil 928; País para Todos, con 21 mil 900; y Podemos Perú, con 15 mil 237 votos. Más atrás se ubicaron Sí Creo, Perú Libre, Primero la Gente, Alianza para el Progreso y otras agrupaciones políticas que participaron en el proceso electoral.

Uno de los datos más relevantes de la proclamación es el nivel de participación ciudadana. De un total de 645 mil 484 electores hábiles, acudieron a votar 495 mil 242 ciudadanos, lo que representa una participación superior al 76% en las cuatro provincias comprendidas dentro de la jurisdicción electoral.

Asimismo, el JEE informó que se registraron 375 mil 894 votos válidos, 73 mil 424 votos nulos y 45 mil 924 votos en blanco, cifras que formarán parte de la consolidación nacional que realizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la proclamación definitiva de los senadores elegidos.

La sesión de proclamación se desarrolló en la sede del organismo electoral y estuvo presidida por el magistrado Julio César Lagones Espinoza, el acta fue aprobada y suscrita por los integrantes del colegiado electoral. Posteriormente, se dispuso su publicación en la plataforma institucional y la notificación a los personeros legales de las organizaciones políticas participantes.