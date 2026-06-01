La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla recibió el material electoral que será utilizado en los 115 locales de votación habilitados en ocho distritos y trece centros poblados de la provincia de Piura, con miras a la Segunda Elección Presidencial (SEP) 2026, que se realizará el próximo 7 de junio.

Se trata de 932 paquetes electorales que arribaron a la sede de la ODPE Castilla en un camión con rastreo satelital, bajo estricto resguardo policial y con la presencia de un comisionado de la ONPE. El material fue descargado bajo la supervisión de fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE) Piura 2.

Las cajas contienen cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, manuales para miembros de mesa y útiles de escritorio, como lapiceros, cintas adhesivas y tampones para impresión de huella dactilar. Asimismo, incluyen sobres plásticos para la remisión de actas, láminas de protección de resultados y sobres para impugnación del voto, entre otros materiales indispensables para el desarrollo de la jornada electoral.

El jefe de la ODPE Castilla, Juan Cajusol Bances, destacó la importancia de las acciones logísticas desarrolladas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

“Estamos comprometidos con garantizar, como siempre, un proceso electoral íntegro, transparente y eficaz. Exhorto a los ciudadanos a cumplir con su deber cívico el día de estos importantes comicios, recordando que votar es su poder de elegir”, señaló la autoridad electoral.

Asimismo, informó que en los próximos días se realizará la verificación pública del material electoral recibido, procedimiento mediante el cual representantes del JEE Piura 2 seleccionarán paquetes electorales al azar para comprobar que se encuentren completos y en óptimas condiciones.

Finalmente, informó que el despliegue se realizará el viernes 5 de junio bajo estrictas medidas de seguridad, con unidades móviles resguardadas por la Policía Nacional del Perú y bajo supervisión de los organismos electorales. Estos serán distribuidos a los 115 locales de votación habilitados en la jurisdicción de la ODPE Castilla, donde 380 067 electores ejercerán su derecho al voto en 1296 mesas de sufragio el próximo 7 de junio.