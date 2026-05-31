La Municipalidad Provincial de Piura fortalece la articulación con el sector privado para promover inversiones responsables y garantizar la inocuidad de los alimentos que llegan a la población. Como parte de este trabajo, realizó una visita técnica a las instalaciones de EMADECOMAR Ganaderos S.A.C., empresa dedicada al procesamiento de ganado en la carretera La Legua, vía de Evitamiento.

La actividad fue organizada por la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales con el propósito de conocer los procesos implementados por la empresa en materia de salubridad, control sanitario, bienestar animal y manejo de productos cárnicos, además de verificar las condiciones operativas que permiten un procesamiento adecuado para el consumo humano.

Durante la inspección, se constató la existencia de áreas diferenciadas para el manejo del ganado, clasificación de vísceras, tratamiento de residuos y zonas de reposo para los animales antes del proceso de beneficio. Asimismo, se informó sobre la aplicación de controles veterinarios antes y después del sacrificio, como parte de los protocolos de inspección sanitaria.

La gerente de Desarrollo Económico y Servicios Comerciales, ingeniera Ruth Oliva Peña, destacó que este tipo de acciones contribuyen a dinamizar la economía local y fortalecer la competitividad del sector pecuario.

“Como municipalidad buscamos promover la inversión privada responsable y, al mismo tiempo, verificar que los procesos se desarrollen bajo condiciones que resguarden la salud pública, la inocuidad alimentaria y el bienestar animal, asegurando que los consumidores reciban productos de calidad”, señaló.

Por su parte, representantes de EMADECOMAR informaron que la empresa viene implementando procedimientos orientados a garantizar la trazabilidad, inocuidad y calidad de sus productos, cumpliendo con los controles sanitarios establecidos y contribuyendo a la formalización del sector ganadero en la región.