Las elecciones presidenciales de Colombia comenzaron este domingo con la apertura de los centros de votación para más de 41 millones de ciudadanos habilitados para participar en la primera vuelta electoral que elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La jornada se inició a las 8:00 de la mañana, hora local, y las urnas permanecerán abiertas durante ocho horas, hasta las 16:00, momento en que comenzará el conteo de votos a cargo de la Registraduría Nacional.

Acto oficial de apertura en Bogotá

El acto protocolario de apertura se realizó en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, con la presencia del presidente Gustavo Petro, el registrador nacional Hernán Penagos y la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Durante la ceremonia, las autoridades electorales reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar masivamente en los comicios y garantizar una jornada democrática y pacífica.

Elección definirá el rumbo político del país

Los colombianos acudirán a las urnas para escoger al próximo mandatario que gobernará el país durante el periodo 2026-2030.

Según el sistema electoral colombiano, un candidato deberá obtener más del 50 % de los votos válidos para ganar en primera vuelta. De no alcanzarse ese resultado, los dos aspirantes más votados disputarán una segunda vuelta semanas después.

La jornada se desarrolla en un contexto de alta expectativa política, debido a que definirá si el país mantiene una línea cercana al proyecto político impulsado por Petro o si opta por una alternativa distinta de gobierno.

Registraduría supervisa el proceso electoral

La Registraduría Nacional es la entidad encargada de la organización y supervisión del proceso electoral, así como del conteo oficial de votos.

Las autoridades han señalado que existen garantías para el desarrollo de la jornada y para la transparencia de los resultados que serán conocidos tras el cierre de las mesas de votación.