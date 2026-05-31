La escena teatral limeña recibirá desde el próximo 2 de julio una de las piezas más reconocidas y debatidas del teatro contemporáneo. Se trata de “Blackbird”, del dramaturgo escocés David Harrower, una producción de La Ira Producciones y Pilar Cornejo Producciones que se presentará en el Teatro de Lucía, en Miraflores.

La obra, dirigida por Mikhail Page, cuenta con las actuaciones de Sergio Paris, Tania López y Lia Lee, quienes darán vida a una historia marcada por la confrontación emocional, la memoria y las consecuencias de decisiones que dejan huellas permanentes.

Una historia sobre el pasado y sus heridas

“Blackbird” relata el inesperado reencuentro entre Una, de 27 años, y Ray, de 55, quince años después de una relación ilegal que cambió para siempre sus vidas.

A partir de ese encuentro, la obra desarrolla un intenso enfrentamiento emocional en el que emergen temas como la culpa, el dolor, el deseo, la responsabilidad y las secuelas que deja el abuso.

Con una dramaturgia reconocida por su profundidad psicológica y su complejidad moral, la pieza invita al público a reflexionar sobre asuntos que suelen generar debate en la sociedad contemporánea.

Una de las obras más importantes del teatro contemporáneo

Desde su estreno internacional, “Blackbird” ha sido presentada en numerosos países y es considerada una de las obras más relevantes de las últimas décadas por la manera en que aborda una temática sensible y compleja.

Para el director Mikhail Page, la puesta en escena mantiene una vigencia que trasciende fronteras.

“Blackbird es un grito del pasado que vuelve cuando creemos haberlo enterrado. Es una obra necesaria, incómoda y profundamente humana que nos obliga a mirar de frente temas que muchas veces preferimos callar como sociedad”, señala el director.

Temporada en Miraflores

La temporada se desarrollará del 2 de julio al 9 de agosto de 2026 en el Teatro de Lucía.

Las funciones serán de jueves a sábado a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Las entradas se encuentran en preventa desde S/25 a través de Joinnus y también estarán disponibles en la boletería del teatro antes de cada función.

La producción ha informado que la obra está dirigida exclusivamente a mayores de edad y que, una vez iniciada la función, no se permitirá el ingreso a la sala.