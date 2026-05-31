El Perú vivió una jornada memorable en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 gracias a las destacadas actuaciones de Kimberly García y Mary Luz Andía, quienes conquistaron las medallas de oro y plata, respectivamente, en la prueba de 10.000 metros marcha.

La atleta Kimberly García, integrante del Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se proclamó campeona iberoamericana tras registrar un tiempo de 42 minutos y 45 segundos.

Su victoria tuvo un valor adicional al establecer un nuevo récord nacional, mejorando en 12 segundos su anterior marca y ratificando su condición como una de las principales figuras del atletismo peruano.

Mary Luz Andía completa el doblete peruano

La celebración nacional continuó con la sobresaliente actuación de Mary Luz Andía, beneficiaria del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD.

La marchista obtuvo la medalla de plata al completar la competencia con un tiempo de 44 minutos y 34 segundos, consolidando el dominio peruano en una de las disciplinas que mayores éxitos le ha brindado al país en los últimos años.

Las preseas logradas por García y Andía fortalecen la posición del Perú como una de las principales potencias de la marcha atlética en Iberoamérica.

Yeferson Cuno suma un nuevo podio para Perú

La cosecha peruana en el certamen también contó con la destacada participación de Yeferson Cuno, integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD.

El atleta nacional consiguió la medalla de bronce en los 3.000 metros con obstáculos, ampliando el medallero peruano en una competencia que reúne a los mejores exponentes de la región.

Lima 2026 reúne a la élite del atletismo iberoamericano

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 se desarrolla en el Estadio Atlético de la Videna y congrega a destacados deportistas de diversos países de la región.

En este escenario, los representantes peruanos continúan demostrando su crecimiento competitivo y el alto nivel alcanzado gracias a los programas de preparación y respaldo institucional impulsados por el IPD y el Ministerio de Educación.

Gobierno destaca desempeño de los atletas

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó el desempeño de Kimberly García, Mary Luz Andía y Yeferson Cuno durante el certamen.

La titular del sector señaló que las medallas obtenidas reflejan el talento, la disciplina y el esfuerzo de los deportistas nacionales, además de reafirmar el compromiso del Estado con el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Asimismo, indicó que el Gobierno continuará fortaleciendo las políticas de apoyo a los atletas con miras a futuras competencias internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos Lima 2027.