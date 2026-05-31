A partir de este lunes 1 de junio entrarán en vigencia diversas restricciones electorales en todo el país con motivo de la segunda vuelta de la elección presidencial programada para el próximo 7 de junio.

La medida fue recordada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), con el objetivo de garantizar un proceso electoral transparente y el libre ejercicio del voto.

Prohibida la difusión de encuestas desde el 1 de junio

Según la normativa electoral, desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio queda prohibida la publicación, difusión o reproducción de encuestas y proyecciones sobre los resultados electorales a través de cualquier medio de comunicación.

La infracción de esta disposición puede ser sancionada con multas que van desde 10 hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a montos entre S/55.000 y S/550.000.

Restricciones a reuniones y propaganda política

La Ley Orgánica de Elecciones también establece que desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio quedan prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

La vulneración de esta norma puede ser sancionada con penas de prisión no menores de tres meses ni mayores de dos años.

Asimismo, desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional.

Ley seca regirá desde el 6 de junio

Otra de las medidas contempladas para el proceso electoral es la denominada ley seca.

La prohibición para vender o suministrar bebidas alcohólicas comenzará a las 08:00 horas del sábado 6 de junio y se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

Quienes incumplan esta disposición podrán recibir una pena privativa de libertad de hasta seis meses, además de una multa económica establecida por ley.

Restricciones durante la jornada electoral

El día de la elección también estarán prohibidos los espectáculos públicos, tanto en espacios abiertos como en recintos cerrados.

Además, entre las 07:00 a. m. y las 05:00 p. m. no se permitirá la realización de reuniones de electores dentro de un radio menor de 100 metros alrededor de las mesas de sufragio.

El JNE informó que sus fiscalizadores desplegarán operativos en diversas regiones del país para verificar el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de la votación.