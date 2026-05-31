El uso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, cada vez más extendido entre adolescentes y jóvenes, puede provocar daños similares a los ocasionados por el cigarro convencional y aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, advirtió el doctor Luis Tello, especialista de la Oficina de Inteligencia Sanitaria del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Centro.

La advertencia fue realizada en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo con el objetivo de promover la prevención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco y nicotina.

Especialista alerta sobre falsa sensación de seguridad

Según explicó el médico, existe una percepción equivocada entre muchos jóvenes respecto a la supuesta inocuidad de los cigarrillos electrónicos.

“Piensan que el cigarrillo electrónico es inocuo; sin embargo, contienen formaldehído y otros químicos que dañan el ADN del pulmón y son un factor de riesgo para el cáncer”, señaló.

El especialista precisó que, aunque estos dispositivos pueden contener niveles distintos de nicotina respecto al cigarro tradicional, ello no significa que sean seguros para la salud.

“El cigarrillo electrónico igual es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. La recomendación a los jóvenes es que no consuman ni el cigarrillo tradicional ni el cigarrillo electrónico”, enfatizó.

Más de 3 mil casos de cáncer de pulmón al año

De acuerdo con información difundida por el especialista, en el Perú se diagnostican anualmente más de 72 mil casos de cáncer.

De ese total, alrededor de 3 mil corresponden a cáncer de pulmón, una enfermedad considerada entre las más agresivas debido a sus bajos índices de supervivencia.

En la macrorregión centro se registran más de 300 pacientes con este diagnóstico.

Diagnóstico tardío reduce posibilidades de tratamiento

Uno de los principales problemas asociados al cáncer pulmonar es que suele detectarse en etapas avanzadas.

Según explicó Tello, aproximadamente el 80 % de los pacientes son diagnosticados en estadios 3 y 4, cuando la enfermedad ya presenta un mayor nivel de complejidad.

Solo el 20 % de los casos se identifica en etapas tempranas, lo que incrementa las posibilidades de tratamiento y control.

Otros factores de riesgo además del tabaco

Si bien el consumo de tabaco continúa siendo el principal factor asociado al cáncer de pulmón, el especialista recordó que existen otros elementos que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad.

Entre ellos mencionó la exposición prolongada al humo generado por combustibles orgánicos utilizados para cocinar, como la leña o la bosta.

Asimismo, señaló que determinados entornos laborales también representan un riesgo, especialmente aquellos vinculados a la minería o a la exposición constante a sustancias químicas y metales pesados.

A ello se suman los efectos de la contaminación ambiental y las emisiones de vehículos antiguos, que contienen partículas tóxicas perjudiciales para el sistema respiratorio.

Tos persistente puede ser una señal de alerta

El doctor Tello recomendó prestar atención a síntomas respiratorios que persisten en el tiempo.

Entre las principales señales de alerta destacó la presencia de una tos crónica que no desaparece, con o sin secreción.

Ante estos síntomas, exhortó a la población a acudir oportunamente a un establecimiento de salud para recibir una evaluación médica especializada.

Riesgo también para fumadores pasivos

El especialista recordó que los efectos nocivos del humo del tabaco no afectan únicamente a quienes consumen cigarrillos.

Las personas expuestas de forma constante al humo también pueden sufrir daños respiratorios y presentar un mayor riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al tabaquismo.

Por ello, recomendó evitar ambientes contaminados por humo, abandonar el consumo de tabaco y vapeadores, y realizar controles preventivos periódicos.