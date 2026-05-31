Las empresas de transporte urbano formal de Lima y Callao acatarán un paro de 24 horas el próximo 2 de junio en protesta por la falta de un decreto de urgencia que oficialice el subsidio prometido por el Ejecutivo al sector.

Así lo informó Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU), quien aseguró que la paralización será acatada por la totalidad de las empresas de transporte regular autorizadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Transportistas aseguran que el 100% de empresas formales se sumará

Vargas indicó que la medida comprenderá a todas las empresas que prestan el servicio regular de transporte urbano y que, según el dirigente, representan cerca del 80% de los viajes que se realizan diariamente en Lima y Callao.

“Vamos a parar en nuestra totalidad”, señaló al precisar que la convocatoria no incluye a los servicios concesionados como el Metropolitano ni los corredores complementarios.

La protesta consistirá principalmente en un “apagado de motores”, aunque el gremio evalúa realizar movilizaciones hacia Palacio de Gobierno para solicitar una reunión con el presidente de la República.

Exigen decreto para subsidio acordado con el Gobierno

El dirigente afirmó que el gremio ya no busca nuevas mesas de diálogo, sino la publicación del decreto de urgencia que permita ejecutar los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo en abril.

Según explicó, el subsidio para el transporte urbano de Lima y Callao fue diseñado bajo una modalidad de compensación por kilómetro recorrido, debido a las características propias del servicio.

“Ya no hay nada que conversar. Se llegó a un acuerdo y está en manos de ellos emitir el decreto”, sostuvo.

Transportistas cuestionan retraso del Ejecutivo

Vargas señaló que el Gobierno sí aprobó un decreto de urgencia para beneficiar al transporte de carga y al transporte interprovincial mediante una devolución por galón de combustible consumido.

Sin embargo, indicó que hasta la fecha no se ha emitido la norma correspondiente al transporte urbano de pasajeros de Lima y Callao.

De acuerdo con el representante de la CTU, el acuerdo contemplaba un esquema de subsidio vinculado a los kilómetros recorridos por las unidades, mecanismo que requería un marco normativo específico para su implementación.

Paro podría extenderse si no hay respuesta

El dirigente advirtió que la medida de fuerza seguirá adelante si el decreto de urgencia no es publicado antes de la fecha anunciada.

Asimismo, cuestionó que el Ejecutivo no haya explicado públicamente las razones por las que el subsidio acordado aún no ha sido formalizado.

El gremio sostiene que el compromiso fue asumido en reuniones que contaron con la participación de representantes de diversos ministerios y de la Presidencia del Consejo de Ministros.